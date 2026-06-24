Розбиті мости, палаючі нафтобази: з'явилися чіткі фото наслідків ударів по Криму

У мережі з'явилися супутникові знімки, які зафіксували наслідки успішних ударів по російській логістиці та нафтових об'єктах у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " Схеми " видання "Радіо Свобода".

Супутникові кадри компанії Vantor, зроблені у період з 12 по 22 червня 2026 року, демонструють серйозні пошкодження ключових маршрутів, які Росія використовує для постачання.

Також на знімках чітко видно масштабні пожежі на об'єктах нафтової інфраструктури.

Зафіксовано й роботу машин із димовими генераторами, за допомогою яких окупанти намагалися замаскувати ділянки Керченського мосту.

На супутникових знімках зафіксовані:

Пожежа на нафтобазі у Керчі 20 червня. Дим від пожежі на керченській нафтобазі та робота димових генераторів на Керченському мосту 22 червня. Димові генератори на Керченському мосту 22 червня. Уражений Генічеський міст на Херсонщині та альтернативні переправи поруч з ним 21 червня. Уражений пункт пропуску "Джанкой" в селі Передмістне 17 червня. Наслідки атаки на міст через Північнокримський канал у селі Ставки на Херсонщині 20 червня. Наслідки ударів по Чонгарському мосту 12 червня. Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ 21 червня.

Фото: наслідки ударів по об'єктах у Криму (t.me/svoboda_radio)