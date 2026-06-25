Перед Крымским мостом образовались километровые пробки (спутниковые снимки)

Удары по Крыму

Напомним, в эти выходныев оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов . Оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту, а местные жители возле Керченского морского порта видели пожар и густой дым.

Потом президент Украины Владимир Зеленский подтвердил - украинские военные нанесли удары по целям с обеих сторон Крымскому мосту. Объекты расположены примерно в 300 км от линии фронта.

Позжев сети появились спутниковые снимки , зафиксировавшие последствия успешных ударов по российской логистике и нефтяным объектам в Крыму.

Также известно, что Россия опрокидывает системы противовоздушной обороны в Москву и район Керченского (Крымского) моста - в других направлениях защита существенно ослаблена.

Кроме того, на днях произошедшая вблизи Крыма серия землетрясений критически влияет на Крымский мост, который оккупанты возвели с нарушением строительных норм. Подземные толчки дают "накопительный эффект", что может в конечном итоге разрушить конструкцию.