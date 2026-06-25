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Перед Крымским мостом образовались километровые пробки (спутниковые снимки)

14:20 25.06.2026 Чт
2 мин
Паника в Крыму растет, в пробках около полутора тысяч авто
aimg Татьяна Степанова
Фото: перед Крымским мостом образовались километровые пробки (Getty Images)

В среду, 24 июня, спутник Planet Labs зафиксировал скопление автомобилей в сторону Крымского моста, достигающее более 10 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свободы "Схемы" .

Пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе.

Они достигают более десяти километров - это примерно полторы тысячи авто.

Движение по мосту регулярно приостанавливают из-за объявления ракетной опасности, работы ПВО или угрозы атак украинских морских дронов. А на фоне топливного кризиса и отключения света жители Крыма все чаще пишут в соцсетях о намерениях покинуть полуостров.

Фото со спутника: перед Крымским мостом образовались километровые пробки ("Схемы")

Также оккупационные власти усилили проверки на контрольно-пропускных пунктах, что регулярно парализует и гражданскую, и военную логистику между полуостровом и РФ.

Удары по Крыму

Напомним, в эти выходныев оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов . Оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту, а местные жители возле Керченского морского порта видели пожар и густой дым.

Потом президент Украины Владимир Зеленский подтвердил - украинские военные нанесли удары по целям с обеих сторон Крымскому мосту. Объекты расположены примерно в 300 км от линии фронта.

Позжев сети появились спутниковые снимки , зафиксировавшие последствия успешных ударов по российской логистике и нефтяным объектам в Крыму.

Также известно, что Россия опрокидывает системы противовоздушной обороны в Москву и район Керченского (Крымского) моста - в других направлениях защита существенно ослаблена.

Кроме того, на днях произошедшая вблизи Крыма серия землетрясений критически влияет на Крымский мост, который оккупанты возвели с нарушением строительных норм. Подземные толчки дают "накопительный эффект", что может в конечном итоге разрушить конструкцию.

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