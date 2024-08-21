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В Пентагоні заявили, що РФ переміщує "невелику кількість сил" у Курську область

Фото: Пет Райдер, прес-секретар Пентагону (facebook.comЇPatrickSRyder)
Автор: Володимир Костирін

На тлі триваючої операції Збройних сил України на території Курській області фіксується передислокація певних російських військових формувань у цей регіон.

Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.

Американський чиновник охарактеризував кількість цих російських сил, направлених у Курську область, як невелику. 

За його словами, Міноборони США фіксують ознаки того, що РФ "переміщує невелику кількість сил у Курську область для реагування".

Також він додав, що американська сторона "продовжує бачити деякі просування" української армії у цьому регіоні.

Разом з тим представник Пентагону не уточнив, які саме російські сили переміщуються на цей напрямок, та чи переміщуються вони у Курську область з фронту в Україні, або з інших регіонів на території країни-агресора.

Що відомо про перекидання військ РФ у Курську область

Нагадаємо, днями в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли у своєму звіті з посиланням на матеріал The Wall Street Journal, що у зв'язку з операцією ЗСУ російське командування перевело з фронтів в Україні понад 5 тисяч військових у Курську область.

Перед тим, 15 серпня, у Білому домі заявили, що росармія перекинула у Курську область частину своїх підрозділів, які воювали на території України.

Раніше представники партизанського руху АТЕШ повідомляли, що РФ почала направляти до Курської області тих військових, які мали посилити Покровський напрямок.

Також повідомлялося, що 20 серпня речник Нацгвардії Руслан Музичуко заявив про те, що Росія почала поступово переміщувати свої війська у Курську область, зокрема з південного фронту.

Додамо, раніше у ЗМІ з'являлась інформація про те, що РФ начебто вирішила відвести свої війська з лінії фронту в Україні заради перекидання їх у Курську область. Натомість в Міноборони Литви заявляли, що РФ направляє сили у цей регіон з Калінінградської області.

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