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США спостерігають перекидання частини військ РФ з України до Курської області, - Білий дім

Вашингтон, Четвер 15 серпня 2024 21:04
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США спостерігають перекидання частини військ РФ з України до Курської області, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти перекинули частину своїх підрозділів, які воювали на території України, у Курську область.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї до району Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо", - зазначив Кірбі.

Він додав, що не може уточнити, яку саме кількість солдатів росіяни перекинули в Курську область і які їх наміри.

Також Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область.

Бої у Курській області

Нагадаємо, активні бойові дії у Курській області розпочалися ще минулого тижня.

У перші дні російське Міністерство оборони повідомляло про те, що для посилення оборони Курської області направили туди резерви.

При цьому рух партизанів АТЕШ писало про те, що Росія почала направляти до Курської області тих військових, які мали посилити Покровський напрямок.

Незважаючи на це, українські захисники станом на сьогодні утримують під своїм контролем 82 населені пункти в регіоні.

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