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В Пентагоне заявили, что РФ перемещает "небольшое количество сил" в Курскую область

Фото: Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона (facebook.comPatrickSRyder)
Автор: Владимир Костырин

На фоне продолжающейся операции Вооруженных сил Украины на территории Курской области фиксируется передислокация российских военных формирований в этот регион.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Вашингтоне.

Американский чиновник охарактеризовал количество этих российских сил, направленных в Курскую область, как небольшое.

По его словам, Минобороны США фиксируют признаки того, что РФ "перемещает небольшое количество сил в Курскую область для реагирования".

Также он добавил, что американская сторона "продолжает видеть некоторые продвижения" украинской армии в этом регионе.

Вместе с тем представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление, перемещаются ли они в Курскую область с фронта в Украине, или из других регионов на территории страны-агрессора.

Что известно о переброске войск РФ в Курскую область

Напомним, на днях в Институте изучения войны (ISW) рассказали в своем отчете со ссылкой на материал The Wall Street Journal, что в связи с операцией ВСУ российское командование перевело с фронтов в Украине более 5 тысяч военных в Курскую область.

Перед этим, 15 августа, в Белом доме заявили, что росармия перебросила в Курскую область часть своих подразделений, воевавших на территории Украины.

Ранее представители партизанского движения АТЕШ сообщали, что РФ начала направлять в Курскую область тех военных, которые должны были усилить Покровское направление.

Также сообщалось, что 20 августа представитель Нацгвардии Руслан Музычуко заявил о том, что Россия начала постепенно перемещать свои войска в Курскую область, в том числе с южного фронта.

Добавим, ранее в СМИ появлялась информация о том, что РФ будто бы решила отвести свои войска с линии фронта в Украине ради переброски их в Курскую область. В то же время в Минобороны Литвы заявляли, что РФ направляет силы в этот регион из Калининградской области.

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