РФ перекидає під Курськ військових, які мали посилити Покровський напрямок, - "АТЕШ"

Росіяни почали перекидати військових на Курський напрямок. Наразі забирають окупантів, що мали посилити Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

"АТЕШ" фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область", - повідомили партизани.

За їх даними, російські окупанти переміщають 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.

"Після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ і з'ясувати, що вони прямували в місце відправки для захисту Курська", - повідомили в підпіллі.

За їх даними, росіяни намагаються всіма силами закрити дірку обороноздатності, тому змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.

"Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення", - зазначили в підпіллі.