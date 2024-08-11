РФ перекидає під Курськ військових, які мали посилити Покровський напрямок, - "АТЕШ"
Росіяни почали перекидати військових на Курський напрямок. Наразі забирають окупантів, що мали посилити Покровський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"АТЕШ" фіксує перекидання військовослужбовців 810 ОБрМП РФ у Курську область", - повідомили партизани.
За їх даними, російські окупанти переміщають 10 КАМАЗів з особовим складом у Донецькій області.
"Після розвідки вдалося ідентифікувати підрозділ і з'ясувати, що вони прямували в місце відправки для захисту Курська", - повідомили в підпіллі.
За їх даними, росіяни намагаються всіма силами закрити дірку обороноздатності, тому змушені знімати особовий склад зі стратегічно важливих напрямків.
"Варто нагадати, що не так давно 810 бригаду перекинули з Херсонського напрямку на Покровський для посилення", - зазначили в підпіллі.
Нагадаємо, сьогодні голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер зазначив, що курська операція закладає основу для перемовин з наступником нинішнього російського диктатора Володимира Путіна.
Детальніше про те, що відбувається у Курській області Російської Федерації станом на 11 серпня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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