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В Пентагоні викрили працівника, який планував "злити" секретну інформацію за кордон

Ілюстративне фото: в Пентагоні викрили працівника, який планував "злити" секретну інформацію за кордон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Сполучених Штатах Америки (США) затримали працівника Розвідувального агентства Пентагону, який планував "злити" секретну інформацію через незгоду з "цінностями" адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Згідно з даними Федеральної служби безпеки (ФСБ), розслідування проти 28-річного Натана Лаатша було розпочато ще в березні після отримання інформації про те, що він пропонував надати секретну інформацію іноземному уряду, оскільки "не погоджувався і не поділяв цінності цієї адміністрації". Водночас інформація про те, якій саме іноземній країні підозрюваний планував передати інформацію - не розкривається. 

"Під час спілкування з таємним агентом ФБР, який видавав себе за посланця іноземної країни, Лаатш, як стверджується, протягом трьох днів записував секретну інформацію в блокнот на своєму столі, про що він повідомив агенту, що готовий надати", - додає ABC News. 

Згідно з відеозаписами Лаатш ховав нотатки з секретною інформацією у шкарпетках. Інший працівник агентства стверджував, що підозрюваний складав сторінки з блокнота на дно своєї коробки для обіду. 

Після цього ФБР провело операцію під час якої Лаатш погодився залишити секретну інформацію на флешці в призначеному місці в громадському парку в обмін на громадянство неназваної країни. Після цього його затримали "на гарячому". 

"Злив" документів Пентагону

На початку квітня 2023-го до мережі "злили" секретні документи США в яких містилась інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу. При цьому тодішній голова Міністерства оборони України Олексій Резніков стверджував, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Пізніше американські правоохоронці затримали Джека Тейшера, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

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