В Пентагоне разоблачили работника, который планировал "слить" секретную информацию за границу

Согласно данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), расследование против 28-летнего Натана Лаатша было начато еще в марте после получения информации о том, что он предлагал предоставить секретную информацию иностранному правительству, поскольку "не соглашался и не разделял ценности этой администрации". В то же время информация о том, какой именно иностранной стране подозреваемый планировал передать информацию - не раскрывается.

"Во время общения с тайным агентом ФБР, который выдавал себя за посланника иностранного государства, Лаатш, как утверждается, в течение трех дней записывал секретную информацию в блокнот на своем столе, о чем он сообщил агенту, что готов предоставить", - добавляет ABC News.

Согласно видеозаписям Лаатш прятал заметки с секретной информацией в носках. Другой сотрудник агентства утверждал, что подозреваемый складывал страницы из блокнота на дно своей коробки для обеда.

После этого ФБР провело операцию во время которой Лаатш согласился оставить секретную информацию на флешке в назначенном месте в общественном парке в обмен на гражданство неназванной страны. После этого его задержали "на горячем".