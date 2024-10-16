UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Пентагоні роз'яснили, чому США не хочуть збивати російські ракети над Україною

Фото: заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD на території союзників по НАТО в Європі, оскільки війни в Ізраїлі та в Україні відрізняються за своєю суттю.

Про це заявила заступник прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.

Вона зазначила, що оборонне відомство та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль та Україну в забезпеченні різних необхідних для них оборонних потреб.

На запитання чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для відбиття атак балістичними ракетами з боку Ірану, але не роблять цього на території союзників по НАТО в Європі для захисту західної частини України від ракетних атак Росії, Сінгх зазначила, що це дві різні ситуації.

"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - сказала заступник речника Пентагону.

Водночас, за її словами, президент США Джо Байден "зобов'язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".

Сінгх також наголосила на важливості співпрацювати з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.

Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого - початку поточного року з затримкою пакету допомоги Україні й Ізраїлю.

Що таке комплекс THAAD?

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense ) - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

У комплексі THAAD застосовано так звану концепцію "кінетичного перехоплення" - для ураження цілі використовується лише кінетична енергія апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Завдяки цьому комплекс має бути суттєво ефективніший порівняно з застарілими балістичними ракетами.

Комплекс виробляється компанією Lockheed Martin Missiles and Space.

Посилення ППО Ізраїлю

1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. Цей обстріл був актом помсти через ліквідацію ізраїльською армією ватажка терористичної організації "Хезболла" Хасана Насралли.

Ізраїль пообіцяв смертоносну атаку на Іран у відповідь.

Днями військові США розгорнули на теренах Ізраїлю систему THAAD, що має посилити інтегровану систему ППО країни на тлі подальших ударів балістичними ракетами з боку Ірану.

Також Пентагон надасть Ізраїлю нові системи протиракетної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль