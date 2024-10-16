В Пентагоне объяснили, почему США не хотят сбивать российские ракеты над Украиной

Она отметила, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.

На вопрос почему США разворачивают систему THAAD в Израиле для отражения атак баллистическими ракетами со стороны Ирана, но не делают этого на территории союзников по НАТО в Европе для защиты западной части Украины от ракетных атак России, Сингх отметила, что это две разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - сказала заместитель спикера Пентагона.

В то же время, по ее словам, президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо".

Сингх также подчеркнула важность сотрудничать с Конгрессом в вопросах внешней поддержки, для недопущения промедления с военной помощью.

Так она прокомментировала ситуацию конца прошлого - начала текущего года с задержкой пакета помощи Украине и Израилю.

Что такое комплекс THAAD?

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.

В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря этому комплекс должен быть существенно эффективнее по сранению с устаревшими баллистическими ракетами.

Комплекс производится компанией Lockheed Martin Missiles and Space.