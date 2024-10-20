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У Пентагоні прокоментували відправку військ КНДР на фронт в Україні

Фото: у Міноборони США не підтвердили відправку військ КНДР в Україну (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити інформацію про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні ймовірного розгортання для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Остіна, якщо це (відправка військ. - ред.) правда, такий крок викликав би занепокоєння.

Розвідувальне агентство Південної Кореї в п'ятницю, 18 жовтня, повідомило, що КНДР відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах. Далі їх, імовірно, розгорнуть для участі в бойових діях проти України.

Війська Північної Кореї в Україні

Вперше про ймовірність відправки військового контингенту Північної Кореї на війну в Україні 17 жовтня заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Пхеньян запланував відправку 10 тисяч солдатів з різних родів військ.

Однак генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на нинішньому етапі немає жодних доказів цієї інформації.

18 жовтня Центр SPRAVDI оприлюднив відео начебто тренувань північнокорейських солдатів на території Росії.

В МЗС Франції зазначили, що залучення солдатів КНДР може перекинути конфлікт на територію Азії.

У Білому домі таке рішення Пхеньяна назвали актом відчаю через колосальні втрати росіян на фронті.

Британське видання The Telegraph зазначило, що Північна Корея відправила в Росію елітний спецпідрозділ Сил спецоперацій.

Водночас Москва і Пхеньян заперечують відправку північнокорейських військових на допомогу Росії у війні проти України.

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КНДРПівнічна Корея