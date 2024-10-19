США назвали ознакою відчаю Росії залучення армії КНДР до війни
Можливе залучення військ Північної Кореї у війну проти України вказує на те, що Росія у відчаї. Кремль міг вдатись до такого кроку через надзвичайні втрати на фронті.
Про це сказав речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Саветт зауважив, що Штати наразі не можуть підтвердити інформацію про залучення північнокорейських військ у війну РФ проти України, однак він зазначив, що якщо такі дані підтвердяться, це свідчитиме про відчай Кремля.
За його словами, якщо Північна Корея приєднається до Росії, США консультуватимуться зі своїми союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".
Речник також зазначив, що такий крок "свідчитиме про зростаючий відчай Росії", оскільки вона продовжує зазнавати надзвичайних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України.
"Якщо Росія справді буде змушена звернутися до КНДР за людською силою, це буде ознакою відчаю, а не сили з боку Кремля", - констатував він.
Залучення північнокорейських військ до війни в Україні
Нагадаємо, що нещодавно з'явились дані, які вказують на те, що Російська Федерація збирається залучити військових Північної Кореї до війни проти України.
Зокрема вчора РБК-Україна також писало, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки показав відеодоказ, що солдати КНДР вже перебувають в Росії.
А сьогодні під час пресконференції в Києві міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зауважив, що залучення північнокорейських солдатів до війни в Україні, може перекинути конфлікт на територію Азії.
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