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КНДР відправила до РФ один із найтаємніших спецзагонів, - The Telegraph

Субота 19 жовтня 2024 22:23
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КНДР відправила до РФ один із найтаємніших спецзагонів, - The Telegraph Фото: військові КНДР (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО КНДР. Воно є одним із найтаємніших у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За інформацією журналістів, КНДР використовує ці сили для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. Спецзагін був заснований приблизно в 1968 році і найбільш відомий через невдалу спробу атаки на Синій дім (резиденцію президента Південної Кореї).

Крім того, у звіті Міністерства оборони США від 2021 року зазначено, що сили спеціальних операцій Північної Кореї (ССО КНДР) мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним обладнанням. Також сказано, що вони спецпідроділ є одним із найтаємніших підрозділів у світі.

Нагадаємо, вчора голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ КНДР у війні проти України "червоною лінією" для Америки і НАТО.

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