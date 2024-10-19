КНДР відправила до РФ один із найтаємніших спецзагонів, - The Telegraph

Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО КНДР. Воно є одним із найтаємніших у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За інформацією журналістів, КНДР використовує ці сили для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. Спецзагін був заснований приблизно в 1968 році і найбільш відомий через невдалу спробу атаки на Синій дім (резиденцію президента Південної Кореї).

Крім того, у звіті Міністерства оборони США від 2021 року зазначено, що сили спеціальних операцій Північної Кореї (ССО КНДР) мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним обладнанням. Також сказано, що вони спецпідроділ є одним із найтаємніших підрозділів у світі.