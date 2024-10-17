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Північна Корея готує солдатів для війни проти України, - Зеленський

Брюссель, Четвер 17 жовтня 2024 15:01
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Північна Корея готує солдатів для війни проти України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея вже готує контингент, щоб воювати проти України. Йдеться не лише про піхоту, але й про спеціалістів різних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками участі в засіданні Євроради.

За його словами, є інформація від української розвідки, що північнокорейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Вони тренують російських солдатів.

"Не знаю, яка кількість офіцерів, але є дані розвідки, що РФ розраховує на таке підсилення. Оскільки РФ не встигає з мобілізацією. Забагато втрачає на полі бою. І Путін знає, що в його суспільстві панують настрої проти мобілізації. Саме тому він шукає зовнішньої підтримки", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Росія та КНДР мають намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, наземних сухопутних сил.

"Тобто він (Путін, - ред.) не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ, там тактичним. І ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ", - заявив глава держави.

Зеленський заявив, що говорив про це з США та низкою лідерів, оскільки це фактично залучення іншої країни у війну.

"Це вже фактично офіційний факт того, що друга країна втягується у війну і поруч з РФ буде воювати проти України в якості контингенту. Тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і БПЛА, але не контингент. А це вже серйозний крок - втягування у війну контингенту", - наголосив він.

Війська КНДР в Україні

Нагадаємо, Північна Корея раніше передала Україні боєприпаси та ракети. Проте нещодавно стало відомо, що КНДР також збирається відправити війська на війну.

При цьому північнокорейські військові вже знаходяться в Україні, йдеться про офіцерів. Як повідомили джерела РБК-Україна, на початку жовтня під Донецьком були ліквідовані понад 20 окупантів, серед яких були військові КНДР.

Західні ЗМІ пишуть, що північнокорейські солдати проходять навчання в Росії, а до кінця року тисячі вояк можуть відправити на фронт. За інформацією РБК-Україна, у Росії створюють "особливий бурятський батальйон" з північнокорейських військових.

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Володимир Зеленський Російська Федерація КНДР Північна Корея Війна в Україні
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