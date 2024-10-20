В Пентагоне прокомментировали отправку войск КНДР на фронт в Украине

Войска Северной Кореи в Украине

Впервые о вероятности отправки военного контингента Северной Кореи на войну в Украине 17 октября заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Пхеньян запланировал отправку 10 тысяч солдат из разных родов войск.

Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на нынешнем этапе нет никаких доказательств подтверждения этой информации.

18 октября Центр SPRAVDI обнародовал видео якобы тренировок северокорейских солдат на территории России.

В МИД Франции отметили, что привлечение солдат КНДР может перебросить конфликт на территорию Азии.

В Белом доме такое решение Пхеньяна назвали актом отчаяния из-за колоссальных потерь россиян на фронте.

Британское издание The Telegraph отметило, что Северная Корея отправила в Россию элитное спецподразделение Сил спецопераций.

В то же время Москва и Пхеньян отрицают отправку северокорейских военных на помощь России в войне против Украины.

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