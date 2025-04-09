У Пентагоні прокоментували плани скоротити контингент в Європі

Вчора, 8 квітня, NBC, з посиланням на високопосадовців у США та Європі заявило, що Пентагон наразі розглядає можливість виведення близько 10 тисяч військових з території Східної Європи.

У коментарі для TVP Info неназваний представник Пентагону заявив, що сьогодні жодного рішення щодо цього питання не прийнято.

"Військова структура наразі переглядається, але рішення ще не прийнято. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять звичайну оборону Європи", - додав він.