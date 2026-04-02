Ще 2-3 тижні: Трамп зробив заяву про завершення війни з Іраном

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його звернення до нації.

Дональд Трамп заявив, що ключові цілі операції США проти Ірану близькі до досягнення. Однак конкретну дату закінчення війни американський лідер так і не назвав.

Також було зроблено заяву про блокаду Ормузької протоки.

"США не потребують Ормузької протоки, нею повинні займатися ті, хто її використовує для транспортування нафти", - заявив Трамп.

При цьому, Трамп окреслив приблизні терміни продовження військових дій в Ірані.

"Ми завдамо їм дуже сильного удару протягом наступних 2-3 тижнів. Ми повернемо їх до кам'яного віку, куди вони і належать", - заявив Трамп.

Що ще заявив Трамп

За його словами, всі ядерні об'єкти, на яких Іран мав намір продовжувати програму, були повністю знищені. Трамп підкреслив, що Іран швидко нарощував запаси звичайних балістичних озброєнь, які могли б досягти Європи, США та інших регіонів світу. Американський президент наголосив, що метою Ірану було виробити якомога більше зброї та ракет із максимальною дальністю польоту. Іран, за словами Трампа, перебував на межі володіння ядерною зброєю, незважаючи на багаторічні попередження США. Трамп заявив, що режим в Ірані поступово змінюється, оскільки багато регіональних лідерів країни мертві, і загроза знищення нових керівників зберігається за відсутності угоди. Лідер США додав, що будь-які спроби Ірану відновити ядерну програму будуть одразу виявлені і придушені новими ударами.

Ключові моменти конфлікту США з Іраном

Початок війни: 28 лютого 2026 року США та Ізраїль розпочали раптову масштабну кампанію під назвою "Епічна лють". Протягом перших 12 годин було завдано близько 900 ударів по Ірану. Головними цілями стали ракетні установки, системи ППО та військова інфраструктура.

Ліквідація лідера Ірану: Унаслідок цілеспрямованого удару було вбито верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, а також низку інших іранських високопосадовців. Наступником верховного лідера став його син - Моджтаба Хаменеї.

Відповідь Ірану: Іран одразу ж завдав масованого удару у відповідь, випустивши сотні балістичних ракет і безпілотників по Ізраїлю і військових базах США в усьому регіоні (у Бахрейні, Йорданії, Кувейті, Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ). Іранські удари по регіону все ще тривають.

Блокування нафти: Іран перекрив судноплавство через Ормузьку протоку. Це призвело до збоїв у постачанні енергоносіїв і різкого стрибка світових цін на нафту. Ормузька протока досі залишається заблокованою, а США перекладають відповідальність на союзників.

Яка роль України в конфлікті між США та Іраном

Допомога з протидією "Шахедам": Зіткнувшись із роями іранських безпілотників, низка країн Близького Сходу звернулися по допомогу до України як до головного експерта з протидії такій загрозі. Київ відправив у регіон понад 200 своїх фахівців, які надають допомогу в боротьбі з дронами.

Співпраця у сфері безпеки: На сьогодні, як повідомляв президент Володимир Зеленський, Україна предметно співпрацює з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. Також триває робота з Йорданією і триває комунікація з Бахрейном, Кувейтом та Іраком. Київ уже уклав низку "історичних угод" із країнами регіону.