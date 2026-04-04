В Ірані заявили про влучання поблизу Бушерської атомної електростанції, - ЗМІ

12:51 04.04.2026 Сб
2 хв
У Тегерані стверджують, що це вже четвертий удар по об’єкту за час війни
aimg Марія Науменко
В Ірані заявили про влучання поблизу Бушерської атомної електростанції, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)

В Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За даними іранської сторони, снаряд влучив біля огорожі об’єкта, загинув співробітник служби охорони, але основні секції станції не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними державних ЗМІ Ірану, також було пошкоджено будівлі на території поблизу станції.

В іранській атомній агенції заявили, що удар припав поблизу огорожі Бушерської АЕС. За їхньою версією, вибух пошкодив одну з допоміжних будівель, однак основні частини електростанції не зазнали ушкоджень.

У Тегерані також стверджують, що це вже четвертий удар по Бушерській АЕС від початку нинішньої війни.

"Це вже четвертий напад на електростанцію Бушер під час нещодавно розпочатої війни. Основні секції електростанції не зазнали пошкоджень", - йдеться в заяві Atomic Energy Organization Of Iran.

Нагадаємо, останніми днями Дональд Трамп неодноразово давав зрозуміти, що США розраховують завершити війну проти Ірану впродовж найближчих двох-трьох тижнів. Із його заяв випливало, що Вашингтон прагне досягти цього навіть у разі, якщо Тегеран не погодиться на угоду.

Крім того, у зверненні до нації Трамп заявив, що за два-три тижні США завдадуть "дуже потужного удару" і "повернуть Іран у кам’яний вік".

Водночас бойові дії тривають: раніше сили США та Ізраїлю знищили міст B1, який сполучав Тегеран і Карадж, а вже згодом Іран заявив про збиття двох американських бойових літаків.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
