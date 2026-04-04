В Ірані заявили про влучання поблизу Бушерської атомної електростанції, - ЗМІ

В Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За даними іранської сторони, снаряд влучив біля огорожі об’єкта, загинув співробітник служби охорони, але основні секції станції не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

За даними державних ЗМІ Ірану, також було пошкоджено будівлі на території поблизу станції.

В іранській атомній агенції заявили, що удар припав поблизу огорожі Бушерської АЕС. За їхньою версією, вибух пошкодив одну з допоміжних будівель, однак основні частини електростанції не зазнали ушкоджень.

У Тегерані також стверджують, що це вже четвертий удар по Бушерській АЕС від початку нинішньої війни.

"Це вже четвертий напад на електростанцію Бушер під час нещодавно розпочатої війни. Основні секції електростанції не зазнали пошкоджень", - йдеться в заяві Atomic Energy Organization Of Iran.