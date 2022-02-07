В Пентагоне не увидели дополнительного наращивания сил России на восточном фланге НАТО

Пентагон не видит наращивания сил России на восточном фланге НАТО. Туда недавно были переброшены дополнительные силы Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя оборонного ведомства Джона Кирби во время брифинга.