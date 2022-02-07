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У Пентагоні не побачили додаткового нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО

Автор: Артур Родивилов

Пентагон не бачить нарощування сил Росії на східному фланзі НАТО. Туди нещодавно були перекинуті додаткові сили Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника оборонного відомства Джона Кірбі під час брифінгу.

Кірбі також заявив, що в США точно не знають про плани президента Росії Володимира Путіна щодо бойових дій на Донбасі, проте закликають російську сторону повернутися до дипломатії.

"Жодних специфічних або додаткових загроз від Росії східному флангу НАТО немає", - сказав він.

Нагадаємо, РФ і Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого.

Раніше в США заявили, що перекидання Росією військових до Білорусі може бути використано як маршрут для вторгнення в Україну.

Крім того, НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів Холодної війни.

Додамо, що в Білорусі такий сценарій назвали "набором фантазій і страшилок", а в Росії підкреслили, що не збираються ні на кого нападати.

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