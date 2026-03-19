Пентагон запросив понад 200 млрд доларів на війну з Іраном, - WP

Як пише видання, пославшись на чиновника США, йдеться про масштабний новий запит, який майже напевно зіткнеться зі спротивом з боку законодавців, які виступають проти конфлікту на Близькому Сході.

Три інших джерела підтвердили, що Пентагон просить такий пакет фінансування. Причому ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію авіаударів, що проводяться США на сьогоднішній день.

Але головна мета пакета полягає в тому, щоб спрямувати гроші на термінове збільшення виробництва критично важливого озброєння, яке було витрачено в міру того, як США та Ізраїль завдавали ударів по тисячах цілей за останні три тижні.

Незрозумілим залишається момент, яку суму Білий дім у підсумку запросить у Конгресу. За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа, деякі чиновники Білого дому вважають, що запит Пентагону не має реальних шансів на схвалення в Конгресі.

Також джерела розповіли, що за останні два тижні Пентагон висунув кілька різних варіантів запиту на фінансування.

Хто готував запити

За даними низки офіційних осіб, вартість війна в Ірані швидко зростала, перевищивши 11 млрд доларів тільки за перший тиждень.

Незабаром після початку операції наприкінці лютого, адміністрація Трампа почала підготовку додаткового запиту на фінансування для покриття витрат - процесу, який часто необхідний для забезпечення боєготовності збройних сил до захисту від загроз по всьому світу.

Усередині Пентагону цю роботу очолював заступник міністра війни Стівен Файнберг, який упродовж останнього року зосередився на американській оборонній промисловості та нарощуванні виробництва високоточних боєприпасів, запаси яких швидко виснажилися внаслідок війни.

За словами одного з джерел, офіс Файнберга підготував низку пакетів заходів, щоб швидко розв'язати проблему нестачі боєприпасів і "струсити часом мляву оборонну промисловість країни".