Пентагон запросил более 200 млрд долларов на войну с Ираном, - WP

Как пишет издание сославшись на чиновника США, речь идет о масштабном новом запросе, который почти наверняка столкнется с сопротивлением со стороны законодателей, которые выступают против конфликта на Ближнем Востоке.

Три других источника подтвердили, что Пентагон запрашивает такой пакет финансирования. Причем данная сумма значительно превысит расходы на масштабную кампанию авиаударов, проводимых США на сегодняшний день.

Но главная цель пакета состоит в том, чтобы направить деньги на срочное увеличение производства критически важного вооружения, которое было израсходовано по мере того, как США и Израиль наносили удары по тысячам целей за последние три недели.

Неясным остается момент, какую сумму Белый дом в итоге запросит у Конгресса. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение в Конгрессе.

Также источники рассказали, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных вариантов запроса на финансирование.

Кто готовил запросы

По данным ряда официальных лиц, стоимость война в Иране быстро рослая превысив 11 млрд долларов только за первую неделю.

Вскоре после начала операции в конце февраля, администрация Трампа начала подготовку дополнительного запроса на финансирования для покрытия расходов - процесса, который часто необходим для обеспечения боеготовности вооруженных сил к защите от угроз по всему миру.

Внутри Пентагона эту работу возглавлял заместитель министра войны Стивен Файнберг, который в течение последнего года сосредоточился на американской оборонной промышленности и наращивании производства высокоточных боеприпасов, запасы которых быстро истощились в результате войны.

По словам одного из источников, офис Файнберга подготовил ряд пакетов мер, чтобы быстро решить проблему нехватки боеприпасов и "встряхнуть временами вялую оборонную промышленность страны".