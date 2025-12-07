Пентагон вивчає досвід України щодо автономних систем озброєння для своїх ЗС, - Гегсет

Як ШІ використовується у війни проти РФ

Раніше керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, як українська розвідка у своїй діяльності використовує штучний інтелект. Технології ШІ в роботі спецслужби найчастіше застосовуються для обробки великих масивів даних.

Що стосується використання ШІ в системах озброєнь, то, за словами очільника ГУР, він поки що не бачить "серйозного прогресу", як багато хто уявляє.

Також повідомлялось, що Україна використовує низку вітчизняних систем штучного інтелекту, які дають змогу безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дозволяє їм залишатися ефективними в районах, захищених потужними перешкодами.

Зокрема, в країні функціонує кластер підтримки оборонних технологій Brave1, що має пришвидшити постачання інновацій на поле бою.

До речі, віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що посилення автономності дронів за рахунок ШІ з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.