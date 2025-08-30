Буданов розповів, як ГУР застосовує штучний інтелект і коли чекати "бойових роботів"
Керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів, як українська розвідка у своїй діяльності використовує штучний інтелект. Технології ШІ в роботі спецслужби найчастіше застосовуються для обробки великих масивів даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова на форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".
"Ми штучний інтелект здебільшого використовуємо в контексті обробки великих масивів інформації. Це стосується роботи з базами даних, мільйони гігабайтів цієї інформації, і можна просто не знайти те, що тобі потрібно. Штучний інтелект справляється з цим питанням більш-менш", - сказав Буданов.
Що стосується використання ШІ в системах озброєнь, то, за словами очільника ГУР, він поки що не бачить "серйозного прогресу", як багато хто уявляє.
"Я вірю що він буде, але поки його немає. Те, що стосується окремих елементів, які застосовують в дронах - донаведення тощо - так, але це далеко не те, про що всі думають", - зазанчив Буданов.
Він висловив переконання, що протягом найближчого десятиліття ситуація зміниться.
"Я вірю в те, що в найближчі 10 років справжнього бойового робота ми побачимо. Але це не буде сьогодні-завтра", - додав керівник ГУР.
Як Україна використовує штучний інтелект у війні з РФ
Україна використовує низку вітчизняних систем штучного інтелекту, які дають змогу безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дозволяє їм залишатися ефективними в районах, захищених потужними перешкодами.
Зокрема, в країні функціонує кластер підтримки оборонних технологій Brave1, що має пришвидшити постачання інновацій на поле бою.
На старті його в каталозі було розміщено близько 1 000 інноваційних рішень, серед яких БпЛА, наземні роботи, РЕБ комплектуючі, засоби на базі штучного інтелекту, програмне забезпечення й боєприпаси.
Кластер для розвитку військових технологій в Україні був заснований Міністерством цифрової трансформації, глава якого в інтерв'ю РБК-Україна нещодавно розповідав, що посилення автономності дронів за рахунок ШІ з часом дозволить прибрати операторів з поля бою.
Михайло Федоров також повідомляв, що десять компаній постійно конкурують у державних закупівлях за право постачати продукцію на базі штучного інтелекту.