Пентагон изучает опыт Украины по автономным системам вооружения для своих ВС, - Хегсет

Как ИИ используется в войне против РФ

Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как украинская разведка в своей деятельности использует искусственный интеллект. Технологии ИИ в работе спецслужбы чаще всего применяются для обработки больших массивов данных.

Что касается использования ИИ в системах вооружений, то, по словам главы ГУР, он пока не видит "серьезного прогресса", как многие представляют.

Также сообщалось, что Украина использует ряд отечественных систем искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотникам достигать целей на поле боя без участия пилотов, что позволяет им оставаться эффективными в районах, защищенных мощными препятствиями.

В частности, в стране функционирует кластер поддержки оборонных технологий Brave1, который должен ускорить поставки инноваций на поле боя.

Кстати, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина рассказывал, что усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.