Пентагон изучает опыт Украины по автономным системам вооружения для своих ВС, - Хегсет

Вооруженные силы США изучают опыт применения автономных систем вооружений во время боевых действий в Украине, чтобы использовать эти наработки в собственных военных операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра войны США Пита Хегсета на форуме президентского фонда Рональда Рейгана в Калифорнии.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - подытожил руководитель Пентагона.

Министр отметил, что Вашингтон работает с союзниками над созданием глобальной системы оборонной защиты.

Хегсет также подчеркнул, что страны-партнеры США должны увеличивать расходы на оборону, чтобы поддерживать общую безопасность.

По словам главы Пентагона, именно автономные платформы и технологии искусственного интеллекта будут определять характер будущих вооруженных конфликтов.

Как ИИ используется в войне против РФ

Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как украинская разведка в своей деятельности использует искусственный интеллект. Технологии ИИ в работе спецслужбы чаще всего применяются для обработки больших массивов данных.

Что касается использования ИИ в системах вооружений, то, по словам главы ГУР, он пока не видит "серьезного прогресса", как многие представляют.

Также сообщалось, что Украина использует ряд отечественных систем искусственного интеллекта, которые позволяют беспилотникам достигать целей на поле боя без участия пилотов, что позволяет им оставаться эффективными в районах, защищенных мощными препятствиями.

В частности, в стране функционирует кластер поддержки оборонных технологий Brave1, который должен ускорить поставки инноваций на поле боя.

Кстати, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина рассказывал, что усиление автономности дронов за счет ИИ со временем позволит убрать операторов с поля боя.