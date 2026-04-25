Пентагон відтворив українську "Павутину" під час секретних навчань у Флориді, - ЗМІ

Деталі навчань у Флориді

За інформацією видання, під час операції "Чистий горизонт" на авіабазі Еглін бійці спецпризначення відтворили тактику "Павутини", яку Україна використала проти РФ.

У симуляції застосували широкий спектр апаратів - від малих комерційних дронів до великих систем, стійких до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Особливістю тестів стало використання дронів з оптоволоконним керуванням та апаратів, що працюють через мережу LTE. Це дозволило операторам керувати технікою навіть з інших штатів.

Зміна стратегії США

Результати навчань показали, що американським військам потрібна єдина система об'єднання даних з радарів та засобів перехоплення. Крім того, військові визнали необхідність створення дешевих дронів-перехоплювачів.

Зараз США часто витрачають дорогі ракети вартістю в мільйони доларів на знищення дешевих безпілотників.

Бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з БпЛА Пентагону, зазначив, що за останні шість тижнів США виділили понад 600 мільйонів доларів на швидку інтеграцію нових технологій.

"Ми були в Україні близько шести тижнів тому, спілкувалися з Силами безпілотних систем... Ми розглянули ці найперспективніші технології та посилалися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування відомства", - заявив Росс.

За його словами, розвиток автономних систем відбувається набагато швидше, ніж формуються річні бюджети, що створює нові виклики для безпеки.