Зухвалість та майстерність: сенатор США порівняв операцію "Павутина" з ліквідацією бен Ладена

Сенатор США Річард Блументаль прирівняв проведену СБУ на території РФ операцію "Павутина" до операції з ліквідації Усами бен Ладена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У середу в США відбудеться брифінг української делегації для сенаторів Конгресу, які розглядають законопроект про масштабні санкції проти Росії, а також її найбільших споживачів енергоресурсів - Китаю та Індії.

Законопроект покликаний посилити тиск на економіку Росії, особливо через обмеження для країн, що купують російську нафту та газ. За словами Блюменталя, цей крок може "змінити правила гри" у конфлікті.

Особливу увагу сенатор звернув на недавні атаки українських безпілотників на глибокі російські об’єкти, відомі як операція "Павутина".

Ці удари, що вражають цілі за 4000 миль від фронту, він порівняв із легендарними спецопераціями США та Ізраїлю останніх років і назвав доказом спритності та рішучості України.

"Вже лише за майстерністю та зухвалістю цих атак це порівняється з рейдом Сполучених Штатів проти Усами бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджером як одне з найбільших військових досягнень останніх років", -заявив Блюменталь.

Він також зауважив, що Білий дім поки вагається з підтримкою санкційного пакету, але успіхи України на полі бою можуть змінити позицію адміністрації Дональда Трампа та деяких законодавців.

"Події вплинуть на Білий дім і, можливо, на деяких друзів президента тут. Конгрес може рухатися вперед. Трамп не зобов’язаний підтримувати його", - підкреслив сенатор.