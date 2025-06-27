У НАТО оцінили операцію "Павутина": Кремль точно не зрадів
Українська операція "Павутина", у рамках якої було завдано удару по російських аеродромах, точно не потішила чиновників у Кремлі.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю"Радіо Свобода" заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс.
"Безумовно, було цікаво спостерігати за її результатами (йдеться про операцію "Павутина" - ред.). Я не маю детальних даних про саму операцію, але вона дійсно мала вплив... Знаєте, якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників було знищено або пошкоджено", - зазначив Стокс.
За його словами, у НАТО мають спостерігати за розвитком подій у війні Росії проти України.
Стокс також звернув увагу, що росіяни з 2000-х років модернізують стратегічну ядерну зброю.
"Вони модернізували багато своїх можливостей. Я думаю, що ще належить з'ясувати, наскільки деякі з них є дієздатними. Вони, безумовно, мали певні проблеми з деякими випробуваннями нових можливостей. Ми бачили ефективність деяких з їхніх ракет проти України, і, можливо, вона виявилася не такою високою, як багато хто очікував", - додав він.
Директор з ядерної політики НАТО вважає, що у Росії все ще найбільша кількість боєголовок серед усіх країн. В Альянсі стежать за російською доктриною і риторикою з питання "ядерки".
Операція "Павутина"
Нагадаємо, 1 червня українські дрони вдарили по стратегічній авіації росіян, яка базувалася на аеродромах.
У результаті атаки українським захисникам вдалося вразити 41 ворожий літак. Більша частина з них - стратегічні бомбардувальники, які РФ використовує для ракетних ударів по Україні.
Як зазначив нещодавно голова СБУ Василь Малюк, для атаки українські воїни задіяли 117 унікальних дронів зі спеціальними кумулятивно-фугасними зарядами.
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