У НАТО оцінили операцію "Павутина": Кремль точно не зрадів

Українська операція "Павутина", у рамках якої було завдано удару по російських аеродромах, точно не потішила чиновників у Кремлі.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Радіо Свобода " заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс.

"Безумовно, було цікаво спостерігати за її результатами (йдеться про операцію "Павутина" - ред.). Я не маю детальних даних про саму операцію, але вона дійсно мала вплив... Знаєте, якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників було знищено або пошкоджено", - зазначив Стокс.

За його словами, у НАТО мають спостерігати за розвитком подій у війні Росії проти України.

Стокс також звернув увагу, що росіяни з 2000-х років модернізують стратегічну ядерну зброю.

"Вони модернізували багато своїх можливостей. Я думаю, що ще належить з'ясувати, наскільки деякі з них є дієздатними. Вони, безумовно, мали певні проблеми з деякими випробуваннями нових можливостей. Ми бачили ефективність деяких з їхніх ракет проти України, і, можливо, вона виявилася не такою високою, як багато хто очікував", - додав він.

Директор з ядерної політики НАТО вважає, що у Росії все ще найбільша кількість боєголовок серед усіх країн. В Альянсі стежать за російською доктриною і риторикою з питання "ядерки".