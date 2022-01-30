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Пентагон не видит признаков участия Китая в российской эскалации вокруг Украины

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Вашингтон, Воскресенье 30 января 2022 07:33
Пентагон не видит признаков участия Китая в российской эскалации вокруг Украины Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты пока что не видят признаков, что Китай каким-либо образом будет вовлечен в российскую эскалацию вокруг Украины. Пекин учитывает риски в случае вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Full Court Press.

Представитель американского ведомства заявил, что в случае вторжения России в Украину, помимо экономических санкций, будет "усиливаться изоляция" российской стороны.

"Я полагаю, что китайцы это также учитывают. Мы не видим признаков, что Китай будет вовлечен в это в какой-либо значимой роли", - сказал он.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Якобы, чтобы "не затмить" событие.

Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.

Позже госсекретарь США указал Китаю на риски в случае вторжения России в Украину. Это коснется мировой экономики и безопасности.

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