Блинкен указал Китаю на риски для мировой безопасности в случае вторжения РФ в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с членом Госсовета Китая, министром иностранных дел Ван И ситуацию вокруг Украины. Госдеп указал на риски из-за российской эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

Блинкен "указал на риски для мировой безопасности и экономики, связанные с дальнейшей агрессией со стороны России против Украины, и отметил, что деэскалация и дипломатия является ответственным путем вперед", говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями о том, как продвигать совместную работу после виртуальной встречи президента Джо Байдена с президентом Си Цзиньпином 15 ноября 2021 года, в том числе по вопросам управления стратегическими рисками, безопасности в области здравоохранения и изменения климата.