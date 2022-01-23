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Олимпиада - 2022 не будет мешать планам России по Украине, - Блинкен

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Воскресенье 23 января 2022 22:02
Олимпиада - 2022 не будет мешать планам России по Украине, - Блинкен Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова государственный секретарь США Энтони Блинкена в эфире телеканала CBS.

"Я так не думаю. Я думаю, что Россия будет принимать свои решения, основываясь на расчетах президента Путина о том, что в его интересах. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы повлиять на этот расчет, предлагая как дипломатический путь вперед, который мог бы укрепить коллективную безопасность для всех нас, так и путь обороны и сдерживания", - заявил Блинкен.

В то же время государственный секретарь США отметил, что любая агрессия России в сторону Украины будет иметь для нее тяжелые последствия.

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Олимпиада Российская Федерация Украина
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