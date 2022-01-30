ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пентагон не бачить ознак участі Китаю в російській ескалації навколо України

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 30 січня 2022 07:33
Пентагон не бачить ознак участі Китаю в російській ескалації навколо України Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати поки що не бачать ознак, що Китай будь-яким чином буде залучений в російську ескалацію навколо України. Пекін враховує ризики в разі вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Full Court Press.

Представник американського відомства заявив, що в разі вторгнення Росії в Україну, крім економічних санкцій, буде "посилюватися ізоляція" російської сторони.

"Я вважаю, що китайці це також враховують. Ми не бачимо ознак, що Китай буде залучений в це в будь-якій значущій ролі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор. Нібито, щоб "не затьмарити" подію.

Ентоні Блінкен заявив, що проведення Олімпіади в Пекіні жодним чином не заважатиме Російській Федерації щодо України. Агресор діятиме відповідно до "розрахунків" Путіна.

Пізніше держсекретар США вказав Китаю на ризики у разі вторгнення Росії в Україну. Це торкнеться світової економіки і безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники