Си Цзиньпин мог попросить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, - Bloomberg

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Якобы, чтобы "не затмить" событие.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Bloomberg .

Агентство пишет, что лидеру КНР якобы не нужно, чтобы Путин "затмил великое для Китая событие", спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Для Си Цзиньпина это важно, поскольку страна потратила миллиарды долларов на проведение Олимпиады.

"Возможно, господин Си попросил Путина не вторгаться в Украину во время Игр, по словам одного дипломата в Пекине", - пишет агентство.

Соревнования в Пекине начнутся 4 февраля, паралимпиада закончится 13 февраля, поэтому оно должно продолжаться с 28 января по 20 февраля.

Два собеседника Bloomberg, знакомые с недавними западными оценками, утверждают, что РФ вместо полномасштабных военных действий может начать "ограниченное" вторжение в середине февраля, которое будет сопровождаться кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине.