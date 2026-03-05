Пентагон таємно визнав уразливість США до "Шахедів", - CNN

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив на закритому брифінгу для законодавців, що іранські ударні дрони "Шахед" становлять серйозну загрозу, а системи ППО не зможуть перехопити їх усі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
За словами джерел, глава Пентагону і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн визнали, що безпілотники створюють складнішу проблему, ніж очікувалося.
Дрони рухаються низько і повільно, що ускладнює їхнє виявлення і робить менш уразливими порівняно з балістичними ракетами.
При цьому частина чиновників спробувала пом'якшити побоювання, зазначивши, що партнери в країнах Перської затоки заздалегідь накопичили запаси перехоплювачів.
Під час брифінгу представникам Конгресу повторили цілі, раніше окреслені президентом США Дональдом Трампом: знищення ракетного потенціалу Ірану, його військово-морських сил, припинення ядерних амбіцій і зупинка озброєння бойовиків.
Чиновники також заявили, що зміна режиму розглядається як допоміжне завдання.
Законодавці по-різному оцінили можливу тривалість конфлікту. Сенатор Томмі Тубервілл повідомив про терміни в три-п'ять тижнів, тоді як сенатор Джош Хоулі наголосив на відсутності чітких орієнтирів.
Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс заявив: "Немає жодного пояснення того, що насправді спонукало до рішення вести цю обрану війну, за відсутності будь-яких доказів того, що існувала безпосередня загроза Сполученим Штатам Америки або американським інтересам у регіоні".
Сенатор Марк Келлі попередив про ризик виснаження запасів: "У нас немає необмежених запасів... це стає математичною проблемою".
Спікер Палати представників Майк Джонсон назвав те, що відбувається, "операцією", підкресливши: "Це небезпечна і важлива операція. Ми повинні були діяти, тому що існувала безпосередня загроза, але оголошення війни не було".
Нагадуємо, що Велика Британія допускає варіант підключення до ударів по іранських пускових установках балістичних ракет, повідомили західні чиновники на тлі підготовки наступного етапу спільної військової кампанії США та Ізраїлю.
Зазначимо, що Китай має намір направити спеціального посланця на Близький Схід з метою сприяння переговорам між США, Ізраїлем та Іраном і запобігання подальшому загостренню ситуації в регіоні.