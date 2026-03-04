США ліквідували іранського командира, який готував замах на Трампа, - Пентагон
США ліквідували лідера іранського підрозділу, який готував замах на президента Дональда Трампа. Операція відбулася у вівторок, 3 березня.
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Пентагоні.
Деталі спецоперації
За словами очільника Пентагону, американським військовим вдалося вистежити та знищити організатора ймовірного замаху.
Гегсет наголосив, що хоча Іран намагався вбити Дональда Трампа, "останнє слово залишилося за президентом".
Водночас міністр зауважив, що ліквідація цієї особи не була основною метою масштабної військової операції США проти Ірану.
"Про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший. Я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей", - підкреслив Гегсет.
Наразі ім'я ліквідованого лідера підрозділу не розголошується.
Ситуація навколо конфлікту США та Ірану
Нагадаємо, останніми днями протистояння між Вашингтоном та Тегераном перейшло у фазу активних дій. Голова Пентагону Піт Гегсет звинуватив Іран у початку війни проти США. За його словами, це сталося ще 47 років тому.
Крім того, у Пентагоні наголосили, що мають намір встановити повний контроль над стратегічними об'єктами, щоб нівелювати загрози з боку Ірану.
Паралельно з військовими операціями з'явилася інформація, що ЦРУ може готувати внутрішнє повстання в Ірані для зміни політичного керівництва країни.
Експерти зазначають, що пряма війна з Іраном несе серйозні ризики для глобальної стабільності. РБК-Україна вже писало про три сценарії розвитку подій та те, як цей конфлікт може спровокувати масштабну світову кризу.