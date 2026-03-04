ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США ліквідували іранського командира, який готував замах на Трампа, - Пентагон

20:35 04.03.2026 Ср
2 хв
Наскільки реальною була загроза для Трампа?
aimg Сергій Козачук
США ліквідували іранського командира, який готував замах на Трампа, - Пентагон Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)

США ліквідували лідера іранського підрозділу, який готував замах на президента Дональда Трампа. Операція відбулася у вівторок, 3 березня.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Пентагоні.

Читайте також: У США заявили, що отримають повний контроль над небом Ірану "менш ніж за тиждень"

Деталі спецоперації

За словами очільника Пентагону, американським військовим вдалося вистежити та знищити організатора ймовірного замаху.

Гегсет наголосив, що хоча Іран намагався вбити Дональда Трампа, "останнє слово залишилося за президентом".

Водночас міністр зауважив, що ліквідація цієї особи не була основною метою масштабної військової операції США проти Ірану.

"Про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший. Я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей", - підкреслив Гегсет.

Наразі ім'я ліквідованого лідера підрозділу не розголошується.

Ситуація навколо конфлікту США та Ірану

Нагадаємо, останніми днями протистояння між Вашингтоном та Тегераном перейшло у фазу активних дій. Голова Пентагону Піт Гегсет звинуватив Іран у початку війни проти США. За його словами, це сталося ще 47 років тому.

Крім того, у Пентагоні наголосили, що мають намір встановити повний контроль над стратегічними об'єктами, щоб нівелювати загрози з боку Ірану.

Паралельно з військовими операціями з'явилася інформація, що ЦРУ може готувати внутрішнє повстання в Ірані для зміни політичного керівництва країни.

Експерти зазначають, що пряма війна з Іраном несе серйозні ризики для глобальної стабільності. РБК-Україна вже писало про три сценарії розвитку подій та те, як цей конфлікт може спровокувати масштабну світову кризу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні