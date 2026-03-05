Пентагон тайно признал уязвимость США к "Шахедам", - CNN

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на закрытом брифинге для законодателей, что иранские ударные дроны "Шахед" представляют серьезную угрозу, а системы ПВО не смогут перехватить их все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
По словам источников, глава Пентагона и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Ден Кейн признали, что беспилотники создают более сложную проблему, чем ожидалось.
Дроны движутся низко и медленно, что затрудняет их обнаружение и делает менее уязвимыми по сравнению с баллистическими ракетами.
При этом часть чиновников попыталась смягчить опасения, отметив, что партнеры в странах Персидского залива заранее накопили запасы перехватчиков.
В ходе брифинга представителям Конгресса повторили цели, ранее обозначенные президентом США Дональдом Трампом: уничтожение ракетного потенциала Ирана, его военно-морских сил, прекращение ядерных амбиций и остановка вооружения боевиков.
Чиновники также заявили, что смена режима рассматривается как вспомогательная задача.
Законодатели по-разному оценили возможную продолжительность конфликта. Сенатор Томми Тубервилл сообщил о сроках в три-пять недель, тогда как сенатор Джош Хоули отметил отсутствие четких ориентиров.
Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил: "Нет никакого объяснения того, что на самом деле побудило к решению вести эту избранную войну, при отсутствии каких-либо доказательств того, что существовала непосредственная угроза Соединенным Штатам Америки или американским интересам в регионе".
Сенатор Марк Келли предупредил о риске истощения запасов: "У нас нет неограниченных запасов… это становится математической проблемой".
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал происходящее "операцией", подчеркнув: "Это опасная и важная операция. Мы должны были действовать, потому что существовала непосредственная угроза, но объявления войны не было".
Напоминаем, что Великобритания допускает вариант подключения к ударам по иранским пусковым установкам баллистических ракет, сообщили западные чиновники на фоне подготовки следующего этапа совместной военной кампании США и Израиля.
Отметим, что Китай намерен направить специального посланника на Ближний Восток с целью содействия переговорам между США, Израилем и Ираном и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в регионе.