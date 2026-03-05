RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Пентагон тайно признал уязвимость США к "Шахедам", - CNN

00:55 05.03.2026 Чт
2 мин
Американские системы ПВО могут не справиться с наплывом иранских "Шахедов", и это вызывает опасения у чиновников
aimg Никончук Анастасия
Фото: Шахед (GettyImages)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил на закрытом брифинге для законодателей, что иранские ударные дроны "Шахед" представляют серьезную угрозу, а системы ПВО не смогут перехватить их все.

Угроза со стороны "Шахедов"

По словам источников, глава Пентагона и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Ден Кейн признали, что беспилотники создают более сложную проблему, чем ожидалось.

Дроны движутся низко и медленно, что затрудняет их обнаружение и делает менее уязвимыми по сравнению с баллистическими ракетами.

При этом часть чиновников попыталась смягчить опасения, отметив, что партнеры в странах Персидского залива заранее накопили запасы перехватчиков.

Цели военной кампании

В ходе брифинга представителям Конгресса повторили цели, ранее обозначенные президентом США Дональдом Трампом: уничтожение ракетного потенциала Ирана, его военно-морских сил, прекращение ядерных амбиций и остановка вооружения боевиков.

Чиновники также заявили, что смена режима рассматривается как вспомогательная задача.

Вопросы без ответов

Законодатели по-разному оценили возможную продолжительность конфликта. Сенатор Томми Тубервилл сообщил о сроках в три-пять недель, тогда как сенатор Джош Хоули отметил отсутствие четких ориентиров.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил: "Нет никакого объяснения того, что на самом деле побудило к решению вести эту избранную войну, при отсутствии каких-либо доказательств того, что существовала непосредственная угроза Соединенным Штатам Америки или американским интересам в регионе".

Сенатор Марк Келли предупредил о риске истощения запасов: "У нас нет неограниченных запасов… это становится математической проблемой".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал происходящее "операцией", подчеркнув: "Это опасная и важная операция. Мы должны были действовать, потому что существовала непосредственная угроза, но объявления войны не было".

Напоминаем, что Великобритания допускает вариант подключения к ударам по иранским пусковым установкам баллистических ракет, сообщили западные чиновники на фоне подготовки следующего этапа совместной военной кампании США и Израиля.

Отметим, что Китай намерен направить специального посланника на Ближний Восток с целью содействия переговорам между США, Израилем и Ираном и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в регионе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранКонгресс США