Пентагон тайно признал уязвимость США к "Шахедам", - CNN

Угроза со стороны "Шахедов"

По словам источников, глава Пентагона и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Ден Кейн признали, что беспилотники создают более сложную проблему, чем ожидалось.

Дроны движутся низко и медленно, что затрудняет их обнаружение и делает менее уязвимыми по сравнению с баллистическими ракетами.

При этом часть чиновников попыталась смягчить опасения, отметив, что партнеры в странах Персидского залива заранее накопили запасы перехватчиков.

Цели военной кампании

В ходе брифинга представителям Конгресса повторили цели, ранее обозначенные президентом США Дональдом Трампом: уничтожение ракетного потенциала Ирана, его военно-морских сил, прекращение ядерных амбиций и остановка вооружения боевиков.

Чиновники также заявили, что смена режима рассматривается как вспомогательная задача.

Вопросы без ответов

Законодатели по-разному оценили возможную продолжительность конфликта. Сенатор Томми Тубервилл сообщил о сроках в три-пять недель, тогда как сенатор Джош Хоули отметил отсутствие четких ориентиров.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил: "Нет никакого объяснения того, что на самом деле побудило к решению вести эту избранную войну, при отсутствии каких-либо доказательств того, что существовала непосредственная угроза Соединенным Штатам Америки или американским интересам в регионе".

Сенатор Марк Келли предупредил о риске истощения запасов: "У нас нет неограниченных запасов… это становится математической проблемой".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал происходящее "операцией", подчеркнув: "Это опасная и важная операция. Мы должны были действовать, потому что существовала непосредственная угроза, но объявления войны не было".