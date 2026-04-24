Пентагон розробляє план атак на іранські об'єкти в Ормузі у разі зриву перемир'я, - CNN

Пентагон розглядає в тому числі "динамічне націлювання" на можливості Ірану в вищезазначених регіонах, що включає атаки на невеликі швидкісні ударні катери, мінні заставні судна та інші асиметричні засоби, які допомогли перекрити ключові водні шляхи та використовувати їх як важіль впливу на США.

Видання зазначає, що закриття Іраном Ормузу та частин Перської та Оманської заток спричинило величезні коливання у світовій економіці, загрожуючи підірвати зусилля Трампа щодо зниження інфляції в США. CNN наголошує, що це сталося попри припинення вогню, яке розпочалося 7 квітня та призупинило удари американських військових.

Повідомляється, що хоча військові США й атакували воєнно-морські сили Ірану, значна частина першого місяця бомбардувань була зосереджена на цілях, розташованих далеко від Ормузької протоки, що дозволило б завдати ударів вглиб Ірану.

Водночас нові плани США передбачають набагато більш концентровану бомбардувальну кампанію навколо стратегічних водних шляхів.

Інформагентство також підкреслює, що значний відсоток ракет берегової оборони Ірану досі залишається цілим попри бомбардування. Тегеран також має численні невеликі човни, які можна використовувати як платформи для здійснення атак на кораблі, що ускладнює зусилля США щодо відкриття протоки.

При цьому військові удари навколо протоки самі по собі навряд чи негайно відновлять водний шлях, повідомили CNN кілька джерел, зокрема старший судноплавний брокер.