Пентагон робить ставку на дрони у найбільшому в історії бюджетному запиті

Міністерство оборони США планує спрямувати 75 млрд доларів на дрони та технології боротьби з ними у межах найбільшого в історії бюджетного запиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомили у відомстві, значна частина цих коштів піде на різке збільшення фінансування Автономної робочої групи з питань оборони (DAWG), яка співпрацює зі спецпідрозділами та тестує нові системи.
Зокрема, для цього підрозділу передбачено 54,6 млрд доларів проти лише 225,9 млн у поточному році. Це може стати одним із найбільших річних стрибків фінансування серед оборонних програм.
У Пентагоні зазначають, що більшість коштів буде спрямована не на розробку нових технологій, а на закупівлю, оцінку та модернізацію вже наявних безпілотних систем.
Підрозділ DAWG працює разом із силами спеціальних операцій, які тестують дрони у реальних умовах і передають виробникам зворотний зв’язок для вдосконалення.
Різке зростання фінансування відбувається на тлі конфліктів, які показали ефективність дешевих ударних дронів. Зокрема, у війні на Близькому Сході активно застосовуються одноразові безпілотники.
США також почали використовувати подібні системи, розгорнувши підрозділи з недорогими ударними дронами, створеними на основі іранських технологій.
Крім того, Пентагон інвестує у розвиток роїв безпілотників із використанням штучного інтелекту. До таких проєктів залучені провідні технологічні компанії.
Водночас остаточне рішення щодо фінансування має ухвалити Конгрес, оскільки частина коштів передбачена у межах окремого бюджетного пакета.
Нагадуємо, Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану, що свідчить про масштаб витрат на поточні операції.
За оцінками, лише за перші 12 днів кампанії США використали значну частину запасів високоточного озброєння, які накопичували роками, і їх відновлення потребуватиме часу та значних коштів.
На цьому тлі Пентагон уже почав нарощувати виробництво ключових систем ППО - зокрема уклав із компанією Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд доларів для прискореного випуску ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.