Пентагон делает ставку на дроны в крупнейшем в истории бюджетном запросе

Как сообщили в ведомстве, значительная часть этих средств пойдет на резкое увеличение финансирования Автономной рабочей группы по вопросам обороны (DAWG), которая сотрудничает со спецподразделениями и тестирует новые системы.

В частности, для этого подразделения предусмотрено 54,6 млрд долларов против лишь 225,9 млн в текущем году. Это может стать одним из крупнейших годовых скачков финансирования среди оборонных программ.

В Пентагоне отмечают, что большинство средств будет направлено не на разработку новых технологий, а на закупку, оценку и модернизацию уже имеющихся беспилотных систем.

Подразделение DAWG работает вместе с силами специальных операций, которые тестируют дроны в реальных условиях и передают производителям обратную связь для совершенствования.

Резкий рост финансирования происходит на фоне конфликтов, которые показали эффективность дешевых ударных дронов. В частности, в войне на Ближнем Востоке активно применяются одноразовые беспилотники.

США также начали использовать подобные системы, развернув подразделения с недорогими ударными дронами, созданными на основе иранских технологий.

Кроме того, Пентагон инвестирует в развитие роев беспилотников с использованием искусственного интеллекта. К таким проектам привлечены ведущие технологические компании.

В то же время окончательное решение по финансированию должен принять Конгресс, поскольку часть средств предусмотрена в рамках отдельного бюджетного пакета.