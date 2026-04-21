Пентагон робить ставку на дрони у найбільшому в історії бюджетному запиті

Міністерство оборони США планує спрямувати 75 млрд доларів на дрони та технології боротьби з ними у межах найбільшого в історії бюджетного запиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомили у відомстві, значна частина цих коштів піде на різке збільшення фінансування Автономної робочої групи з питань оборони (DAWG), яка співпрацює зі спецпідрозділами та тестує нові системи.

Зокрема, для цього підрозділу передбачено 54,6 млрд доларів проти лише 225,9 млн у поточному році. Це може стати одним із найбільших річних стрибків фінансування серед оборонних програм.

У Пентагоні зазначають, що більшість коштів буде спрямована не на розробку нових технологій, а на закупівлю, оцінку та модернізацію вже наявних безпілотних систем.

Підрозділ DAWG працює разом із силами спеціальних операцій, які тестують дрони у реальних умовах і передають виробникам зворотний зв’язок для вдосконалення.

Різке зростання фінансування відбувається на тлі конфліктів, які показали ефективність дешевих ударних дронів. Зокрема, у війні на Близькому Сході активно застосовуються одноразові безпілотники.

США також почали використовувати подібні системи, розгорнувши підрозділи з недорогими ударними дронами, створеними на основі іранських технологій.

Крім того, Пентагон інвестує у розвиток роїв безпілотників із використанням штучного інтелекту. До таких проєктів залучені провідні технологічні компанії.

Водночас остаточне рішення щодо фінансування має ухвалити Конгрес, оскільки частина коштів передбачена у межах окремого бюджетного пакета.