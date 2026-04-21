Пентагон делает ставку на дроны в крупнейшем в истории бюджетном запросе

18:57 21.04.2026 Вт
2 мин
Эффективность дешевых БПЛА на Ближнем Востоке заставила США изменить оборонную стратегию
aimg Мария Науменко
Пентагон делает ставку на дроны в крупнейшем в истории бюджетном запросе Фото: здание Министерства обороны США (wikimedia)

Министерство обороны США планирует направить 75 млрд долларов на дроны и технологии борьбы с ними в рамках крупнейшего в истории бюджетного запроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщили в ведомстве, значительная часть этих средств пойдет на резкое увеличение финансирования Автономной рабочей группы по вопросам обороны (DAWG), которая сотрудничает со спецподразделениями и тестирует новые системы.

В частности, для этого подразделения предусмотрено 54,6 млрд долларов против лишь 225,9 млн в текущем году. Это может стать одним из крупнейших годовых скачков финансирования среди оборонных программ.

В Пентагоне отмечают, что большинство средств будет направлено не на разработку новых технологий, а на закупку, оценку и модернизацию уже имеющихся беспилотных систем.

Подразделение DAWG работает вместе с силами специальных операций, которые тестируют дроны в реальных условиях и передают производителям обратную связь для совершенствования.

Резкий рост финансирования происходит на фоне конфликтов, которые показали эффективность дешевых ударных дронов. В частности, в войне на Ближнем Востоке активно применяются одноразовые беспилотники.

США также начали использовать подобные системы, развернув подразделения с недорогими ударными дронами, созданными на основе иранских технологий.

Кроме того, Пентагон инвестирует в развитие роев беспилотников с использованием искусственного интеллекта. К таким проектам привлечены ведущие технологические компании.

В то же время окончательное решение по финансированию должен принять Конгресс, поскольку часть средств предусмотрена в рамках отдельного бюджетного пакета.

Напоминаем, Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана, что свидетельствует о масштабе расходов на текущие операции.

По оценкам, только за первые 12 дней кампании США использовали значительную часть запасов высокоточного вооружения, которые накапливали годами, и их восстановление потребует времени и значительных средств.

На этом фоне Пентагон уже начал наращивать производство ключевых систем ПВО - в частности заключил с компанией Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд долларов для ускоренного выпуска ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

