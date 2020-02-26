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Пентагон розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з коронавірусом

Новини » Політика     26.02.2020 - 23:01
Пентагон розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з коронавірусом
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Раніше Трамп попросив виділити 2,5 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом

У середу Пентагон заявив Конгресу, що розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що заяву зробили через кілька годин після того, як військові США повідомили, що в Південній Кореї заразився американський солдат.

"Він (коронавірус, - ред.) поширюється, і ми не можемо дати однозначної відповіді про те, чи потрібні додаткові ресурси чи ні", - сказав генерал армії Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, виступаючи на слуханнях у Комітеті палати по збройним силам.

Голова демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер, як пише "Голос Америки", подав запит на додаткове фінансування на суму 8,5 мільярда доларів для активізації зусиль по боротьбі з коронавіруса в США. Це альтернатива плану адміністрації президента США, Дональда Трампа, який раніше попросив Конгрес виділити 2,5 мільярда доларів на боротьбу з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб.

Нагадаємо, із-за спалаху китайського вірусу в Сполучених Штатах оголосили надзвичайний стан. Серед заражених 40 - пасажири, евакуйовані з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в японській Йокогамі.

Крім того, в Південній Кореї коронавірусом COVID-19 заразився військовий Сполучених Штатів. 23-річний американський військовослужбовець був доставлений на військову базу США Кемп Хамфис, яка знаходиться недалеко від міста Пхентек.

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