Війна в Україні

Пентагон пояснив виведення військ США з Німеччини "покаранням" за Іран, - NYT

17:00 02.05.2026 Сб
2 хв
До чого прагне адміністрація Трампа?
aimg Едуард Ткач
Фото: глава Пентагону Піт Хегсет (Getty Images)

У Пентагоні пояснили, що рішення про виведення частини військ США з Німеччини є "покаранням" за позицію Берліна щодо Ірану.

Як відомо, у п'ятницю представники Пентагону заявили, що відкликають 5000 американських військових із Німеччини та передислокують їх до США та інших зарубіжних країн. Це буде зроблено протягом 6-12 місяців.

Але як пише NYT, Міністерство війни США - особливо в період обох президентських термінів Дональда Трампа, вже протягом кількох років розглядало можливість скорочення військової присутності в Німеччині.

При цьому в приватному порядку високопоставлені чиновники Пентагону дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок розглядали "як покарання для Німеччини" за її коментарі щодо війни США проти Ірану, які розлютили Трампа.

Крім кейса Німеччини, Міністерство війни США скасовує план з розміщення в Європі артилерійського підрозділу, оснащеного ракетами. Йдеться про план, який був розроблений за колишнього президента Джо Байдена.

За словами джерел, усі ці кроки дадуть змогу повернути американські війська в Європу на рівень 2022 року, який був ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Скорочення військ США в Європі

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість скоротити чисельність своїх військ у Німеччині. За його словами, рішення з цього питання буде ухвалено дуже скоро. І вже буквально цієї ночі стало відомо, що США виведуть 5000 солдатів протягом 6-12 місяців.

Також сьогодні вдень глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться посилювати оборонні можливості на тлі скорочення присутності США.

Як відомо, Трамп під час спілкування з журналістами сказав, що крім Німеччини, не виключає виведення військ ще з Італії та Іспанії.

ПентагонСполучені Штати АмерикиІран