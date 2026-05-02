Пентагон пояснив виведення військ США з Німеччини "покаранням" за Іран, - NYT

Як відомо, у п'ятницю представники Пентагону заявили, що відкликають 5000 американських військових із Німеччини та передислокують їх до США та інших зарубіжних країн. Це буде зроблено протягом 6-12 місяців.

Але як пише NYT, Міністерство війни США - особливо в період обох президентських термінів Дональда Трампа, вже протягом кількох років розглядало можливість скорочення військової присутності в Німеччині.

При цьому в приватному порядку високопоставлені чиновники Пентагону дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок розглядали "як покарання для Німеччини" за її коментарі щодо війни США проти Ірану, які розлютили Трампа.

Крім кейса Німеччини, Міністерство війни США скасовує план з розміщення в Європі артилерійського підрозділу, оснащеного ракетами. Йдеться про план, який був розроблений за колишнього президента Джо Байдена.

За словами джерел, усі ці кроки дадуть змогу повернути американські війська в Європу на рівень 2022 року, який був ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.