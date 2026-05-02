Пентагон объяснил вывод войск США из Германии "наказанием" за Иран, - NYT

17:00 02.05.2026 Сб
2 мин
К чему стремится администрация Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)

В Пентагоне объяснили, что решение о выводе части войск США из Германии является "наказанием" за позицию Берлина по Ирану.

Как известно, в пятницу представители Пентагона заявили, что отзывают 5000 американских военных из Германии и передислоцируют их в США и другие зарубежные страны. Это будет сделано в течение 6-12 месяцев.

Но как пишет NYT, Министерство войны США - особенно в период обоих президентских сроков Дональда Трампа, уже на протяжении нескольких лет рассматривало возможность сокращения военного присутствия в Германии.

При этом в частном порядке высокопоставленные чиновники Пентагона дали понять, что хотят, чтобы этот шаг рассматривался "как наказание для Германии" за ее комментарии по войне США против Ирана, которые разозлили Трампа.

Помимо кейса Германии, Министерство войны США отменяет план по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами. Речь идет о плане, который был разработан при бывшем президенте Джо Байдене.

По словам источников, все эти шаги позволят вернуть американские войска в Европу на уровень 2022 года, который был еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Сокращение войск США в Европе

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сократить численность своих войск в Германии. По его словам, решение по этому вопросу будет принято очень скоро. И уже буквально этой ночью стало известно, что США выведут 5000 солдат в течение 6-12 месяцев.

Также сегодня днем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется усиливать оборонные возможности на фоне сокращения присутствия США.

Как известно, Трамп во время общения с журналистами сказал, что кроме Германии, не исключает вывода войск еще из Италии и Испании

