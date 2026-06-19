Пентагон потребує 80 млрд доларів для покриття витрат на війну в Ірані і не тільки, - WSJ

Міністерству оборони США потрібно 80 мільярдів доларів для покриття витрат, пов’язаних з війною в Ірані, а також інших рахунків, які не стосуються конфлікту.

Про це повідомив заступник міністра оборони США Стівен Файнберг законодавцям під час телефонних розмов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Видання додає, що повний додатковий запит США, який включатиме гроші для Пентагону, а також пріоритети, не пов'язані з обороною, такі як сільське господарство та ліквідація наслідків стихійних лих, може бути надісланий законодавцям найближчими днями.

Reuters не змогло одразу підтвердити цю інформацію. Білий дім і Пентагон не були одразу доступні для коментарів поза робочим часом, коли журналіси зв’язались з ними.

Війна з Іраном коштувала близько 25 мільярдів доларів, повідомив у квітні агентству Reuters представник Пентагону, надавши першу офіційну оцінку військових витрат.

Однак повна вартість конфлікту, який США розпочали разом з Ізраїлем 28 лютого, залишається відкритим питанням на Капітолійському пагорбі, а початковий запит на додаткове фінансування у розмірі 200 мільярдів доларів зустрів жорсткий опір з боку законодавців.

Директор бюджетного комітету Білого дому Рассел Воут заявив на слуханнях у Бюджетному комітеті Палати представників у квітні, що він не має оцінки вартості війни, захищаючи прохання президента США про щорічний військовий бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів.

Запропонований бюджет відображає пріоритети республіканців напередодні проміжних виборів у листопаді, де партія намагається зберегти контроль над Конгресом, але стикається зі зростаючим занепокоєнням виборців щодо зростання вартості життя, високих цін на енергоносії та фінансового тягаря війни в Ірані.