ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Пентагону требуется 80 млрд долларов для покрытия расходов на войну в Иране и не только, - WSJ

08:22 19.06.2026 Пт
2 мин
В Пентагоне ранее заявляли, что война с Ираном обошлась примерно в 25 миллиардов долларов
aimg Юлия Маловичко
Пентагону требуется 80 млрд долларов для покрытия расходов на войну в Иране и не только, - WSJ Фото: Пентагон (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерству обороны США требуется 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной в Иране, а также других расходов, не связанных с этим конфликтом.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Стивен Файнберг законодателям в ходе телефонных переговоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

Издание добавляет, что полный текст дополнительного запроса США, который будет включать средства для Пентагона, а также приоритеты, не связанные с обороной, такие как сельское хозяйство и ликвидация последствий стихийных бедствий, может быть направлен законодателям в ближайшие дни.

Reuters не смогло сразу подтвердить эту информацию. Белый дом и Пентагон не были сразу доступны для комментариев в нерабочее время, когда журналисты связались с ними.

Война с Ираном обошлась примерно в 25 миллиардов долларов, сообщил в апреле агентству Reuters представитель Пентагона, представив первую официальную оценку военных расходов.

Однако полная стоимость конфликта, который США начали совместно с Израилем 28 февраля, остается открытым вопросом на Капитолийском холме, а первоначальный запрос на дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов встретил жесткое сопротивление со стороны законодателей.

Читайте также: «Это капитуляция»: Трамп сделал новое заявление по поводу соглашения между США и Ираном

Директор бюджетного комитета Белого дома Рассел Воут заявил на слушаниях в Бюджетном комитете Палаты представителей в апреле, что у него нет оценки стоимости войны, защищая просьбу президента США о ежегодном военном бюджете в размере 1,5 триллиона долларов.

Предложенный бюджет отражает приоритеты республиканцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре, на которых партия пытается сохранить контроль над Конгрессом, но сталкивается с растущим беспокойством избирателей по поводу роста стоимости жизни, высоких цен на энергоносители и финансового бремени войны в Иране.

Ранее сообщалось, что Пентагон ищет средства на замену самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Еще в апреле глава ВМС США Дэрил Кодл заявил, что если Конгресс до июля не выделит дополнительные средства на войну с Ираном, флот будет вынужден сократить учения и другие виды деятельности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пентагон Иран
Новости
В ЕС одобрили продление санкций против РФ на более длительный срок, чем обычно
В ЕС одобрили продление санкций против РФ на более длительный срок, чем обычно
Аналитика
Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым