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Пентагон після інциденту з дроном: США не прагнуть ескалації з Росією

Фото: речник Пентагону Пет Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки не прагнуть ні конфлікту, ні ескалації з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не прагнемо конфлікту з Росією, ми не прагнемо ескалації з Росією", - заявив речник Пентагону Пет Райдер.

Він зазначив, що відео, на якому російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі, було оприлюднено, щоб "публічно продемонструвати, які дії вжили росіяни".

За словами Райдера, США не вимагали від Росії жодних вибачень.

Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Пізніше росіяни заявили, що БПЛА нібито ніхто не чіпав і він сам упав у Чорне море.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон із дна Чорного моря.

Проте Сполучені Штати Америки видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону і заявили, що у ньому немає цінної для Росії інформації.

Сьогодні Росія заявила, що знайшла дрон США MQ-9 Reaper, який збили винищувачі Су-27 над Чорним морем. Безпілотник нібито виявили у морі за 60 кілометрів від Севастополя.

Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

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