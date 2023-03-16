Пентагон после инцидента с дроном: США не стремятся к эскалации с Россией

Соединенные Штаты Америки не стремятся ни к конфликту, ни к эскалации с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы не стремимся к эскалации с Россией", - заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.
Он отметил, что видео, на котором российские истребители сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море, было обнародовано, чтобы "публично продемонстрировать, какие действия предприняли россияне".
По словам Райдера, США не требовали от России никаких извинений.
Напомним, российские истребители Су-27 сбили американский дрон MQ-9 Reaper, ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Позже россияне заявили, что БПЛА якобы никто не трогал и он сам упал в Черное море.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.
Однако Соединенные Штаты Америки удалили конфиденциальное программное обеспечение из сбитого дрона и заявили, что в нем нет ценной для России информации.
Сегодня Россия заявила, что нашла дрон США MQ-9 Reaper, сбитый истребителями Су-27 над Черным морем. Беспилотник якобы обнаружили в море в 60 километрах от Севастополя.
Европейское командование США опубликовало секретное видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.
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