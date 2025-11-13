Пентагон предоставил Трампу планы военных операций против Венесуэлы, - СМИ

В США чиновники Пентагона еще 12 ноября передали президенту Дональду Трампу варианты военных операций против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро. Все варианты пригодны к реализации в ближайшие дни.

Источники сообщили изданию, что Пентагон предложил Трампу обновленные варианты операций в Венесуэле. В том числе они охватывают не только воздушные операции, но и наземные действия. Докладывали Трампу министр войны Пит Гегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники.

В предоставлении информации для операций помогали разведывательные службы США. Однако даже учитывая наличие уже готовых вариантов операций решение все еще не принято. В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.

США сосредоточили в Карибском море большие военные силы - официально для борьбы с наркоторговлей. В течение последних двух месяцев военные США нанесли по меньшей мере 21 удар по тому, что было идентифицировано, как суда с наркотиками. В результате ударов было ликвидировано 80 вероятных контрабандистов, двое попали в плен.