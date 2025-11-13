Пентагон предоставил Трампу планы военных операций против Венесуэлы, - СМИ
В США чиновники Пентагона еще 12 ноября передали президенту Дональду Трампу варианты военных операций против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро. Все варианты пригодны к реализации в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СBS News.
Источники сообщили изданию, что Пентагон предложил Трампу обновленные варианты операций в Венесуэле. В том числе они охватывают не только воздушные операции, но и наземные действия. Докладывали Трампу министр войны Пит Гегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники.
В предоставлении информации для операций помогали разведывательные службы США. Однако даже учитывая наличие уже готовых вариантов операций решение все еще не принято. В Белом доме и Пентагоне отказались от комментариев.
США сосредотачиваются
США сосредоточили в Карибском море большие военные силы - официально для борьбы с наркоторговлей. В течение последних двух месяцев военные США нанесли по меньшей мере 21 удар по тому, что было идентифицировано, как суда с наркотиками. В результате ударов было ликвидировано 80 вероятных контрабандистов, двое попали в плен.
"Мой совет иностранным террористическим организациям - не садитесь в лодку... Если вы занимаетесь торговлей наркотиками, чтобы отравить американский народ, и мы знаем, что вы из террористической организации, вы иностранный террорист или торговец людьми - мы вас найдем и убьем", - заявил министр войны Гегсет во время заседания по вопросам обороны на базе Форт-Уэйн.
В последнее время США усилили военное присутствие в Латинской Америке. В Карибское море прибыла авианосная ударная группа "Джеральд Форд". Вашингтон утверждает, что операция направлена на борьбу с наркоторговлей.
В составе группы также находятся крейсер "Нормандия" и эсминцы "Томас Гаднер", "Реймидж", "Карни" и "Рузвельт", вооруженные системами противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.
Отметим, что Трамп заявил в интервью CBS News, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы подходят к концу, но выразил сомнения, что США нанесут удары по Венесуэле.
По данным СМИ, Белый дом рассматривает несколько вариантов ударов по Венесуэле. Это могут быть воздушные удары по военным объектам, ликвидация венесуэльского диктатора Николаса Мадуро силами элитных частей, или захват ключевых объектов инфраструктуры страны.